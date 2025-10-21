Нови шофьорски книжки! Брюксел затегна правилата

Нови, модернизирани правила за шофьорските книжки в Европейския съюз, насочени към повишаване на пътната безопасност и намаляване на жертвите по пътищата, които в ЕС все още надхвърлят 20 000 души годишно, прие Европарламентът.

Електронна шофьорска книжка

Сред най-съществените промени е въвеждането на нов цифров формат на книжките, който ще улесни проверките и ще повиши сигурността.

Шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети ще бъдат валидни 15 години, а за камиони и автобуси – пет години. Държавите членки могат да ограничат срока до 10 години, ако документът служи и като лична карта.

При издаване или подновяване на книжката водачите ще минават медицински прегледи, включително тестове за зрение и сърдечно-съдово здраве. По решение на отделните държави това може да се заменя със самооценъчни формуляри или национални системи за контрол. За шофьорите над 65 години ще се позволят по-кратки срокове на валидност и по-чести проверки.

Изпитателен срок за зайците зад волана

Новият регламент въвежда задължителен изпитателен срок от минимум две години за начинаещите водачи. През този период те ще подлежат на по-строги санкции при нарушения като шофиране след употреба на алкохол, непоставен предпазен колан или липса на обезопасителни системи за деца.

17-годишните - с придружител

Младите на 17 години вече ще могат да получат книжка категория B, но ще трябва да карат с придружител – опитен шофьор – до навършване на пълнолетие.

Нови възможности за професионални шофьори

В професионалния сектор 18-годишни младежи ще могат да управляват камиони (категория C), а 21-годишни – автобуси (категория D), при условие че имат удостоверение за професионална компетентност. Без него минималните възрастови граници остават съответно 21 и 24 години.

Новите правила имат за цел да осъвременят системата на ЕС и да осигурят по-безопасна и модерна среда за всички участници в движението.

