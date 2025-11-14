7 грешки при избора на зимни гуми. Ценни съвети

С наближаването на зимата един от ключовите моменти за собствениците на автомобили е изборът на подходящ комплект зимни гуми. Правилният избор не само гарантира по-безопасно движение, но и избягване на неприятни ситуации и излишни разходи. Ето няколко от най-честите грешки — съчетани с полезни съвети — които е добре да избягвате.

1. Подценяване на зимните условия

Много шофьори смятат, че „при нас зимата е мека“ и това оправдава компромиси с гумите. Но когато температурите паднат под около 7 °C, каучуковата смес на летните гуми или универсалните може да загуби своята еластичност и сцепление. Зимните гуми са разработени именно да работят при студ и мокра или заснежена настилка.

Съвет: При температура под 7 °C сменете на зимни гуми, независимо дали има сняг или не.

2. Избор само по цена

Ниската цена често се превръща в капан — „спестявам тук, после ще се оправя“. Най-евтиният вариант обикновено не е най-добрият — недобрата качество може да означава по-лошо сцепление, по-дълъг спирачен път, неподходяща шарка или материал.

Съвет: Избирайте гума с добри характеристики, известна марка, тестове и препоръки — не само с най-ниска цена.

3. Неправилен размер, скоростен или товарен индекс

Производителят на автомобила задава какъв размер гума, скоростен (speed) и товарен (load) индекс трябва да се използват. Ако изберете гума, която не покрива тези изисквания — например с по-нисък скоростен или товарен индекс — рискувате с безопасността, с поведението на автомобила и с евентуални проблеми в сервиза или при застраховка.

Съвет: Винаги следете препоръките за гумите на вашия модел автомобил и не правете компромис с тези индекси.

4. Само две зимни гуми вместо четири

Мисълта „ще сменя само предните/задните гуми, останалото ще почака“ е често срещана. Но всички гуми имат роля при спиране, завиване и контрол на автомобила.

Съвет: По възможност монтирайте комплект от четири зимни гуми — това е най-безопасният вариант.

5. Купуване на всесезонни гуми вместо истински зимни

Много шофьори избират „всесезонни гуми“ като компромис — защото не желаят смяна два пъти годишно. Но при температури под 7 °C и при сняг/лед представянето на всесезонните е значително по-слабо от това на специализираните зимни гуми.

Съвет: Ако живеете в район с чести зимни условия — сняг, лед, студ — заложете на истински зимни гуми със символа „3PMSF“ (три планински върха със снежинка).

6. Лоша поддръжка и неправилно съхранение

Изборът на гуми не е всичко — важно е и как се съхраняват между сезоните. Гумите трябва да се пазят на хладно, сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и от топлинни източници. Когато гумата е стара — независимо от грайфера — каучукът може да загуби еластичност.

Съвет: Проверявайте годината на производство, избягвайте гуми над 5-6 години, ако условията са тежки, и съхранявайте гумите правилно между сезоните.

7. Пренебрегване на условията на автомобил и път

Гуми, които са с подходящ размер, индекс и състояние – но не отчитат реалния стил на шофиране, режима на каране или пътните условия – могат да ви изненадат. Например: ако често карате извън града, по планински пътища или в сняг – изискванията са по-високи.

Съвет: Преценете маршрута си, пътните условия и честотата на зимно шофиране — това помага да изберете по-добре.

Изборът на зимни гуми не е просто „сменяме гуми, когато стане студено“. Това е инвестиция в безопасност, стабилност и спокойствие на пътя. Избягването на гореописаните грешки ще ви помогне да направите по-разумен и информиран избор. Препоръчително е да започнете подготовка навреме — още с първите признаци на сезонни промени — за да избегнете изненади и да карате уверено, независимо дали снягът още не е паднал.

