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Украйна вече не е неутрална

Украйна вече не е неутрална

Киев. Украинският парламент прие законопроект, с който прекрати неутралитета на страната. Според управляващите това дава възможност страната да защити...

23 декември | 15:15
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