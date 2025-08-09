Най-известните вещици се събраха. Голям фурор

Снимките на дългоочакваното продължение на култовата класика „Приложна магия“ най-накрая започнаха

Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат на снимачната площадка, а първите кадри развълнуваха феновете по целия свят.

Кидман сподели емоционално видео от първия ден на снимките в профила си в Instagram, потвърждавайки, че продукцията на продължението официално е започнала. Клипът показва известните актриси в сърдечна прегръдка пред надгробен камък, с простия, но въздействащ надпис: „Вещиците се завръщат. Първият ден на сестрите Оуенс на снимачната площадка.“

Зловещото проклятие

В оригиналния филм холивудските звезди играят сестрите Сали (Бълок) и Джилиън (Кидман) Оуенс, чието семейство практикува магия от векове и успява да оцелее след лова на вещици. И двете се опитват да водят нормален живот и да намерят любовта, но са възпрепятствани от зловещо проклятие, хвърлено върху семейството им. А именно, всеки мъж, който се влюби в член на фамилията Оуенс, ще умре преждевременно.

Старият сюжет

Въпреки проклятието, Сали се омъжва и ражда две дъщери, но съпругът й загива в автомобилна катастрофа. Тя остава в малкия град, където израства със сестра си и лелите си, които са вещици. Джилиан, която е жадна за приключения, напуска града веднага щом получава възможност.

Въпреки че сестрите се отдалечават една от друга през годините, те обещават винаги да си помагат. След като Джилиан прекратява връзката си с опасен насилник, двете отново обединяват сили, за да се отърват от него.

Новият филм

В новия филм сценарият е дело на Акива Голдсман, а Бълок и Кидман продуцират заедно с Денис Ди Нови. Феновете за първи път получиха намек за развитието на продължението, когато Warner Bros направи съобщение в TikTok – намигване към известната сцена със „среднощни маргарити“ от оригиналния филм – разкривайки, че „Приложна магия“ скоро ще бъде наличен за цифров стрийминг на Max.

Със своята смесица от очарование, семейни връзки и вечни теми, продължението обещава да хвърли нова магия както върху стари, така и върху нови фенове. Въпреки че не е разкрито много за предстоящото продължение, Warner Bros Pictures съобщиха, че световната премиера е насрочена за 18 септември 2026 г.

