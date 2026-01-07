Дженифър Лопес разкри тайната си за мъжете

След поредица от бурни лични истории Дженифър Лопес заяви, че следващият мъж до нея трябва да я приема без условия и да се отнася с уважение. В скорошно интервю певицата и актриса направи равносметка за връзките си през годините, включително и за развода си с Бен Афлек.

Лопес разказа, че песента ѝ „If You Had My Love“ днес звучи за нея по различен начин. „Когато я изпях за първи път, бях много млада и имах надежда“, сподели тя, като уточни, че през годините я е изпълнявала в различни периоди – и в тъга, и в щастие. „Сега тази песен ме изпълва единствено със сила“, добави звездата.

Тя подчерта, че любовта ѝ не е даденост, а нещо, което трябва да бъде заслужено. По думите ѝ един мъж трябва да я уважава, да се държи добре с нея и да приема личността ѝ такава, каквато е. Лопес признава още, че отношенията често са сложни, а разбитото сърце е сред най-болезнените преживявания.

Суперзвездата не избягва и темата за раздялата си с Бен Афлек, за която говори открито. „Започна бързо и приключи бързо. Добрата новина е, че все още се уча и в момента съм щастлива“, коментира тя.

Дженифър Лопес е била омъжена четири пъти: за Ояни Ноа (1997–1998), за Крис Джъд (2001–2003), за Марк Антъни (2004–2014) и за Бен Афлек.

