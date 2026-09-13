Жълт код и жега днес, утре времето обръща палачинката
През почивните дни ще има облаци
Следете всички новини, анализи и коментари за Утре. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През почивните дни ще има облаци
Обновлението включва изцяло нова визуална идентичност на телевизията
Очаква се времето да разхлади в събота
Тя ще зарадва потребителите
След това идва захлаждането
Максимални температури между 10-15 градуса
За следващия сезон трябва да се помисли за инфраструктурата и паркоместата, каза министърът на туризма
Забраняват музиката в увеселителните заведения
Голяма е вероятността в някои от дните ще има места с максимуми и до около 40 градуса.
Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса
Поклонението пред основателя на "Тангра" ще е в Бояна
Спирането се налага зapaди нeoтлoжни peмoнтни дeйнocти пo cиcтeмeн eлeĸтpoпpoвoд, поясниха от ECO
Разнообразни спектакли в духа на най-добрите традиции, елитни гости и доза интригуващи провокации – това предлага Фестивалът на оперното и балетното и...
Язовирът е много опасен, тъй като е на високо място, а селото е под него
ДПС свиква по спешност Централен съвет на партията. Той ще се проведе от 13,30 часа утре, а малко преди това – от 13 часа се събира и парламентарната...
„България може да започне изграждането на Южен поток буквално от утре. Никоя друга държава в региона по трасето от Русия към Централна Европа няма так...