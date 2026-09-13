Вселената се усмихва на 3 зодии
Луната в Телец помага за стабилизиране на емоциите ни
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Луната в Телец помага за стабилизиране на емоциите ни
Вълнението на морето ще бъде около 2 бала
През почивните дни ще има облаци
Намаляващата изпъкнала Луна в Стрелец разкрива нашите таланти и ни показва на какво сме способни
Ето я прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време
Минималните температури ще са между 15°C и 17°C
Над планините облачността ще е променлива, около и след обяд - често значителна
Метеочувствителните хора могат да изпитват силно главоболие
Какво се задава в сряда
През деня до обяд ще е слънчево, а след обяд облачността е разкъсана
Над почти цялата страна облачността ще се задържи разкъсана
Ето какво очаква и другите зодиакалните знаци
Прогнозата е подготвена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова от отдела "Прогнози на времето" в НИМХ
Ще почувстват прилив на позитивна енергия
Три знака ще имат страхотен ден
Случващото се в България
Музата на парите ще им се усмихне
През следващото денонощие ще има увеличения на облачността
Прогнозата за
Прогнозата за сряда