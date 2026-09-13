Намериха най-големия сапфир на света! Уникална цена
Камъкът от 3563 карата беше официално сертифициран в Шри Ланка
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Камъкът от 3563 карата беше официално сертифициран в Шри Ланка
През 2021 г. упоритият труд ще бъде възнаграден
Скъпоценният камък подпомага здравето
Най-големият син сапфир, известен още като звезден сапфир, е открит в мина в Шри Ланка, съобщи BBC. Камъкът е получил сертификат от института по гемол...
Сапфир, известен като "Синята красавица на Азия", постави нов рекорд, след като беше продаден за $17,29 млн. на търг на бижута в Женева. 392,52-карато...