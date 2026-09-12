Всичко за Брезница

Следете всички новини, анализи и коментари за Брезница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Моят град Любопитно
Заведение горя в с. Брезница

Заведение горя в с. Брезница

Техническа неизправност предизвика голям пожар в заведение за бързо хранене в гоцеделчевското село Брезница. Огънят лумнал в петък вечерта към 21:25 ч...

02 ноември | 10:45
0 коментара
6294