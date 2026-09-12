След 40 години! Изграждат нов язовир у нас
Това е един от най-мащабните проекти в региона
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Това е един от най-мащабните проекти в региона
Родопчаните оцеляват благодарение на домашните стопанства и еврото от чужбина Жените намират препитание в 21 шивашки цеха в Гоцеделчевско "Шарен свя...
Техническа неизправност предизвика голям пожар в заведение за бързо хранене в гоцеделчевското село Брезница. Огънят лумнал в петък вечерта към 21:25 ч...
Благоевград. Война ще стане, но няма да допуснем да се построи ВЕЦ на река Глоговица. 4000 жители на Брезница ще се вдигнат като един, с жива верига н...
Благоевград. Жители и гости на гоцеделчевските села Корница и Брезница отбелязаха 41-годишнината от първия етап на Възродителния процес и почетоха пам...
Благоевград. Нормално протича изборният ден в най-голямото гоцеделчевско село Брезница, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Гоце Делчев. 3184...
Благоевград. В навечерието на частичните избори за кмет на 24 ноември в най-голямото гоцеделчевско село Брезница цари пълно спокойствие. Няма предизбо...
Благоевград. Досегашният управник Иса Хаджиали стана преподавател по биология в Софийския университетДосегашният секретар на кметството в село Брезниц...