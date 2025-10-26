Рачков ужили Мария Игнатова. Голямото признание в ефир

Любимият комик на цяла България Димитър Рачков ужили в ефир дългогодишната си партньорка и на екрана и в живота Мария Игнатова.

С нея бяхме щастливи повече от 20 години, след това се запознахме, каза Рачков по адрес на Мария Игнатова.

И тази вечер „Пееш или лъжеш“ не подмина закачките между тях. Той дори подметна, че от когато са се разделили, тя е започнала да носи потник.

Известният с хапливите си думи шоумен се обърна и към Иван и Андрей, които заедно с Мария Игнатова са постоянното присъствие в панела, помагащ на гостите в музикалното шоу по Нова телевизия.

Представи ги като отворкото и мърморкото.

Тази вечер в „Пееш или лъжеш“ ще отсява певци и лъжци Михаела Маринова.

В в нейна помощ се впускат Елизабет Захариева, която тази година спечели наградата за БГ дебют на годишните музикални награди на БГ радио, и Саня Армутлиева.

