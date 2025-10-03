Огромна промяна! Какво решиха Нойзи и Мария Игнатова

Страстите между Мария Игнатова и Ивайло Цветков – Нойзи отново забушуваха, след като двамата преминаха през някои изпитания във взаимоотношенията си след алкохолните изцепки на Нойзи, пише show.blitz.bg

Наскоро те дадоха нови поводи на последователите си в социалните мрежи за активни коментари, защото пуснаха много горещ пост с голяма изненада в него. Двамата определено имат повод за празнуване!

Наскоро те отпразнуваха четвъртата си годишнина, откакто са семейство - или така наричаната символично "ленена сватба". Поводът съвпадна и с още един много специален - 46-ия рожден ден на Мария.

Игнатова и Нойзи все пак устояха на изпитанията и успяха да съхранят отношенията си далеч от светския шум и светлините на прожекторите.

Припомняме, че двамата се ожениха през септември 2021 г. в манастира "Рождество Богородично" в село Житен, а на церемонията присъстваха само най-близките им

