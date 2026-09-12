Миранда се сгоди за най-младия милиардер
Топмоделът Миранда Кер ще се омъжва отново, но не за кого да е, а за най-младия милиардер Евън Шпигел, 26-годишния създател и изпълнителен директор на...
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Топмоделът Миранда Кер ще се омъжва отново, но не за кого да е, а за най-младия милиардер Евън Шпигел, 26-годишния създател и изпълнителен директор на...
Миранда Кер излекувала депресията си след раздялата с Орландо Блум с ароматерапия, в която има наши рози. Двамата продължават да са в много добри отно...
Миранда Кер сподели, че не изключва възможността да превключи към актьорската професия, подобно на много свои колежки от модния подиум. "Преди да се р...
Бившата на Орландо Блум не губи време и си намери нов, млад и богат. Миранда Кер се среща с 25-годишния милиардер Еван Шпигел. Той е технологичният ге...
Миранда Кер разкри триковете, с които поддържа кожата си здрава и красива. В края на всяка работна седмица топмоделът измива лицето си с почистващ гел...
Топманекенката Миранда Кер призна, че се чувства най-добре, когато е гола. Миранда, която имаше връзка с актьора Орландо Блум, казва още, че ако не са...
Том Круз има връзка с Миранда Кер е най-горещата мълва в Холивуд. Актьорът и австралийската манекенка се запознават в Лондон само седмици след като тя...
Миранда Кер е една от най-активните красавици в социалната мрежа и не пропуска седмица без провокация. Тези дни тя е в Обединените арабски емирства...
Миранда Кер разкри, че тайната на благоуханието, което излъчва, e, че пръска с парфюм краищата на косата си. "Ароматизирам със същия мирис и дрехите с...
Орландо Блум и Леонардо ди Каприо вече буквално не могат да се дишат един друг. Между секссимволите на Холивуд се развихри страховита война, настъпила...
Екссъпругата на Орландо Блум и актьорът си разменяли ласки в ресторант
Миранда Кер планира кариера в киното. 30-годишната манекенка смята да си вземе почивка от модата и да стане колежка на съпруга си Орландо Блум. "Разго...
Жизел Бюндхен пак е №1 в класацията на най-скъпите модели, според сп. "Форбс". В последната година бразилската манекенка е спечелила $42 млн. и за се...