Всичко за Миранда Кер

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Миранда Кер се цели в киното

Миранда Кер се цели в киното

Миранда Кер сподели, че не изключва възможността да превключи към актьорската професия, подобно на много свои колежки от модния подиум. "Преди да се р...

12 ноември | 19:55
0 коментара
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Миранда Кер: Ходя си гола

Миранда Кер: Ходя си гола

Топманекенката Миранда Кер призна, че се чувства най-добре, когато е гола. Миранда, която имаше връзка с актьора Орландо Блум, казва още, че ако не са...

10 януари | 23:30
0 коментара
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Круз луд по Миранда Кер

Круз луд по Миранда Кер

Том Круз има връзка с Миранда Кер е най-горещата мълва в Холивуд. Актьорът и австралийската манекенка се запознават в Лондон само седмици след като тя...

03 ноември | 23:05
0 коментара
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Миранда с тайно ухание

Миранда с тайно ухание

Миранда Кер разкри, че тайната на благоуханието, което излъчва, e, че пръска с парфюм краищата на косата си. "Ароматизирам със същия мирис и дрехите с...

23 март | 17:45
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Миранда смрази секссимволите

Миранда смрази секссимволите

Орландо Блум и Леонардо ди Каприо вече буквално не могат да се дишат един друг. Между секссимволите на Холивуд се развихри страховита война, настъпила...

07 декември | 21:05
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Жизел Бюндхен пак е №1

Жизел Бюндхен пак е №1

Жизел Бюндхен пак е №1 в класацията на най-скъпите модели, според сп. "Форбс". В последната година бразилската манекенка е спечелила $42 млн. и за се...

20 август | 17:50
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