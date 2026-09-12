Всичко за Ева Лонгория

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Ева Лонгория се омъжи

Ева Лонгория се омъжи

Известната актриса Ева Лонгория се омъжи. Тя каза "ДА" на бизнесмена Хосе „Пепе" Бастон в Мексико. Бракосъчетанието на звездата от „Отчаяни съпруги"...

23 май | 9:30
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Лонгория търси мъж за дете

Лонгория търси мъж за дете

Ева Лонгория сподели, че е спешно наложително да се ожени и да роди по-скоро. "След като минах 40, просто вече не се чувствам добре без деца. Нито люб...

11 юли | 17:10
0 коментара
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Ева Лонгория е най-секси

Ева Лонгория е най-секси

Ева Лонгория оглави класацията на испанското издание на списание "Пийпъл" за най-красивите личности на 2015 г. "Отчаяната съпруга" разцъфна истински...

05 май | 21:50
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Ева с ново гадже

Ева с ново гадже

Ева Лонгория се среща с Ернесто Аргело, бивш участник в риалити шоуто "Готови за любов". Лонгория, която беше изпълнителен продуцент на предаването,...

05 юли | 18:50
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Лонгория: Кан си е мода

Лонгория: Кан си е мода

Кан. Актрисата Ева Лонгория смята, че филмовият фестивал в Кан е най-забавното модно събитие през годината и всеки мисли повече за тоалетите, отколкот...

12 юни | 19:38
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