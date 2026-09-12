Как Ева Лонгория поддържа красотата си
Звездата не обича скалпел и игли върху лицето
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Звездата не обича скалпел и игли върху лицето
Виктория е невероятна майка, заяви актрисата
Ева Лонгория ще е в журито на международния конкурс "The Venture" за иновативни проекти от целия свят. Сред тях е и българското изобретение на "Bee Sm...
Ева Лонгория сподели, че страда от фобия към всякакви появи на червения килим. Причината - че после с ужас разглеждала снимките, които й правели стоти...
Ева Лонгория мина под венчило с годеника си, испанския бизнесмен Хосе Антонио Бастон, съобщава Контактмюзик. Звездата от сериала "Отчаяни съпруги" ск...
Известната актриса Ева Лонгория се омъжи. Тя каза "ДА" на бизнесмена Хосе „Пепе" Бастон в Мексико. Бракосъчетанието на звездата от „Отчаяни съпруги"...
Ева Лонгория все още не е започнала да планира сватбата с 47-годишния си годеник Хосе Пепе Бастон, но вече се чувства омъжена жена. Те се събраха през...
Ева Лонгория от години си падала по Рики Мартин. "Той беше първата ми любов. Аз го обожавах, а Рики не знаеше, че съществувам. След време, като станах...
40-годишната сексапилна актриса Ева Лонгория се сгоди за приятеля си Хосе Антонио Бастон. В официалния си профил в Instagram тя публикува снимка как д...
Ева Лонгория е купила къщата на Том Круз за 11,4 милиона долара. Новата придобивка на "отчаяната съпруга" е с кухня в стила на италианска ферма и е об...
Ева Лонгория сподели, че е спешно наложително да се ожени и да роди по-скоро. "След като минах 40, просто вече не се чувствам добре без деца. Нито люб...
Ева Лонгория оглави класацията на испанското издание на списание "Пийпъл" за най-красивите личности на 2015 г. "Отчаяната съпруга" разцъфна истински...
Ева и Хосе постоянно си правят селфита из Манхатън
Ева Лонгория се подлага на болезнена терапия с лазер, за да заличи татуировките по тялото си. Причината - нейният приятел Хосе "Пепе" Антонио Бастън с...
Световната номер 1 Серена Уилямс спечели своята пета титла на US Open и общо 17-а в турнирите от "Големия шлем". В повторение на миналогодишния финал...
Отчаяната съпруга отказвала заради връзката му с Киблър
Ева Лонгория се среща с Ернесто Аргело, бивш участник в риалити шоуто "Готови за любов". Лонгория, която беше изпълнителен продуцент на предаването,...
Бившият съпруг на Ева Лонгория - Тони Паркър, май се е сгодил с френската журналистка Аксел Франсин две години и половина след раздялата със звездата...
Кан. Актрисата Ева Лонгория смята, че филмовият фестивал в Кан е най-забавното модно събитие през годината и всеки мисли повече за тоалетите, отколкот...