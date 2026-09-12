Всичко за Мелиса Маккарти

Следете всички новини, анализи и коментари за Мелиса Маккарти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура
Новото нормално

Новото нормално

Стандартите за красота в наши дни вече не са заковани. Интернет променя живота ни много по-бързо, отколкото сме очаквали. Да се говори за тенденции не...

24 май | 0:15
0 коментара
10047
Дама магнат влиза в затвора

Дама магнат влиза в затвора

Филмът "Босът", който по нашите екрани тръгва като "Голямата работа", е с номинираната за "Оскар" Мелиса Маккарти ("Шаферки", "Нежна полиция", "Тами")...

19 април | 16:10
0 коментара
5628