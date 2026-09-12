Носителка на "Еми" влиза в "Тор: Любов и гръм"
Мелиса Маккарти ще играе злодейка Хела
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Мелиса Маккарти ще играе злодейка Хела
Стандартите за красота в наши дни вече не са заковани. Интернет променя живота ни много по-бързо, отколкото сме очаквали. Да се говори за тенденции не...
Филмът "Босът", който по нашите екрани тръгва като "Голямата работа", е с номинираната за "Оскар" Мелиса Маккарти ("Шаферки", "Нежна полиция", "Тами")...