Всичко за Бамбук

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Япония добива ток на бамбук

Япония добива ток на бамбук

Японската компания "Фуджисаки Електрик" строи в префектурата Ямагути първата в света електростанция, която ще добива ток от изгаряне на бамбук. Тя ще...

25 юли | 19:10
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Гугъл пуска дървен телефон

Гугъл пуска дървен телефон

Маунтин Вю. Последната версия на телефона на Гугъл Moto X е направен от бамбук. Moto X е първата линия смартфони на технологичния гигант, създадена сл...

19 декември | 9:47
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