Ламинатът остава в миналото, заменя го по-издръжливо покритие за пода
Когато устойчивостта на влага, износоустойчивостта или топлината на пода са важни, други опции може да са по-добри
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Когато устойчивостта на влага, износоустойчивостта или топлината на пода са важни, други опции може да са по-добри
Японската компания "Фуджисаки Електрик" строи в префектурата Ямагути първата в света електростанция, която ще добива ток от изгаряне на бамбук. Тя ще...
Маунтин Вю. Последната версия на телефона на Гугъл Moto X е направен от бамбук. Moto X е първата линия смартфони на технологичния гигант, създадена сл...