Паметник на Александър Батенберг вече пази историята на Русе
Илияна Йотова припомни, че именно от дунавския град започва политическият път на младия княз
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Илияна Йотова припомни, че именно от дунавския град започва политическият път на младия княз
Семействата са имали по 4 деца
София. Музеят за история на София ще отбележи с почести 120-ата годишнина от кончината на княз Александър I Батенберг. Това ще стане на 17 ноември 201...