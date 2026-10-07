Стотици си взеха последно сбогом с Илиян Филипов СНИМКИ

Близки, приятели, фенове и легенди на "Ботев" (Пловдив) изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път. Поклонението в ритуалната зала на Траурен парк "Север" започна в 11 часа.

За да се сбогуват с 53-годишния Филипов дойдоха от първия отбор на "Ботев", чийто собственик беше бизнесменът. Старши треньорът Станислав Генчев и един от любимците на привържениците - Тодор Неделев, отказаха да говорят пред медиите. На поклонението дойдоха още фигури като Ивелин Попов, Александър Александров - Кривия и бившият наставник на "Ботев" - Николай Киров.

Припомняме, че Илиян Филипов беше застрелян с един куршум в главата в нощта на 29 срещу 30 септември, около 1:00 часа, след края на мача между България и Естония от Лигата на нациите на "Колежа".

Задържан за убийството му беше Славчо Мегеров - негов бивш служител. Като възможен мотив по делото срещу Мегеров се посочват неуредени финансови отношения.

За хората извън Пловдив Илиян Филипов нашумя през последната година със спасяването на "Ботев" от задаващия се финансов колапс.

Той е седмият ликвидиран футболен бос под тепетата. Останалите са Георги Илиев, Николай Попов - Мартеницата, Петър Петров - Пешо Патерицата, Георги Калапатиров - Италианеца, Александър Тасев - Остапа и Георги Проданов.