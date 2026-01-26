Революция в блока! Нови правила за домоуправителите

Революция в блока. Нови правила за етажната собственост. Националната платформа E-ДОМ влиза в действие и обещава да промени начина, по който се управляват входове, блокове и цели жилищни комплекси в България. След повече от 13 години развитие проектът прави най-голямата си крачка напред – към пълна дигитализация, прозрачност и улеснение за милиони собственици.

От първата идея до модерната платформа

Александър Димитров, управител на „Е-ДОМ ПРО“ ЕООД, припомни, че през 2012 г. е представена първата версия на платформата, разработена със съдействието на „Сирма“. Тогава тя беше новаторско решение, което за първи път даде възможност етажната собственост да се управлява онлайн. Днес E-ДОМ вече е цялостна екосистема, която отговаря на реалните нужди на хората, живеещи в блокове – от отчетността до комуникацията и вземането на решения.

Три нови правила, които променят играта

От 1 февруари 2026 г. надграденият облачен софтуер става достъпен за всички домоуправители – както професионални, така и избрани от входа. Новата версия въвежда три ключови промени, които на практика пренаписват правилата.

Автоматично отчитане на всички плащания

Платежните инструменти вече са напълно интегрирани в системата. Всеки превод – такса вход, ремонтен фонд, общи разходи – се отчита автоматично. Домоуправителят не въвежда нищо на ръка, а грешките и недоразуменията остават в миналото. Това е първата стъпка към пълна прозрачност на финансите.

Общо събрание без празни столове

Второто нововъведение е истинска революция – нов принцип за провеждане на общи събрания, базиран на патентован алгоритъм. Той решава хроничния проблем с липсата на кворум и ниската активност. Моделът позволява по-широко участие, по-висока легитимност на решенията и край на абсурдната практика важни въпроси да се решават от трима души в неделя сутрин. Общите събрания стават онлайн - виртуални.

Единна дигитална среда за всички собственици

Третото развитие е създаването на защитена онлайн среда, в която всеки собственик има личен профил. През него може да следи разходите си, да гласува, да подава сигнали, да проверява документи и да участва в управлението на входа по всяко време. Това е новият стандарт за комуникация между домоуправител и съсобственици.

Виртуалното общо събрание – новата нормалност

Димитров представи и най-очакваната функционалност – виртуалното общо събрание. То дава възможност за неприсъствено участие в рамките на седем дни. Собствениците могат да разгледат дневния ред, да обсъждат темите и да гласуват, когато им е удобно. След края на периода системата автоматично проверява кворума, оформя протокол и го изпраща до всички. Така решенията стават едновременно по-демократични и по-ефективни.

Канал за общините и институциите

E-ДОМ въвежда и специализиран комуникационен канал за общините – инструмент, който позволява бърза връзка с етажните собствености при ремонти, аварии, кризисни ситуации или други важни уведомления. Каналът може да се използва и от държавни институции, което превръща платформата в мост между администрацията и гражданите. Триезичният интерфейс пък улеснява чуждестранните собственици на имоти у нас.

Сигурност, стандарти и бъдеще

Разработчиците подчертаха, че платформата е създадена по най-високи стандарти за защита на личните данни и е напълно съвместима с националните политики за електронно управление. Това я превръща в част от по-голямата картина на дигитализацията в България.

Поглед към конференцията през февруари

На 21 февруари 2026 г. в Интер Експо Център – София ще се проведе Национална конференция, посветена на цифровизацията на етажната собственост. Там ще бъдат представени още детайли, добри практики и бъдещи планове за развитие на сектора.

Новият живот на българския вход

E-ДОМ не е просто софтуер. Това е промяна в културата на общуване, в начина, по който се вземат решения, и в разбирането за общност. Революцията в блока вече започна. И този път тя идва не с разправии на стълбището, а с технологии, прозрачност и нови правила, които дават сила на всички собственици.

