Катастрофа на „Предела“! Километри коли
Без камиони в проходите
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Без камиони в проходите
Да се помисли и за малките деца, те също трябва да спрат присъственото обучение, казва шефът на "Пирогов"
Благоевград. Свлачище затрудни движението и по пътя от Симитли за Разлог и Банско в района на прохода Предел. Нови земни маси се срутиха в местността...
Благоевград. От 1 ноември ще има денонощни дежурства на опорните пунктове при проходите Предел, Папаз чаир и Юндола. Целта е обезпечаване на пътищата...
Благодарение на скалните отломки, с които се укрепва рухналия път за Банско, шосето бе отворено отново за тежкотоварни автомобили над 12 тона. Това съ...