Кристина Димитрова с извънредна новина за Агент Тенев

След като Агент Тенев бе приет в спешното отделение на Военна болница в София, за него дойдоха много добри новини!

Чернодробна болест е причина за спешната хоспитализация на Иван Тенев.Култовият бонвиван, журналист и текстописец не си вдига телефона, но бившата му половинка Кристина Димитрова сподели какво е състоянието му. Естрадната ветеранка всеки ден посещава екс съпруга си и се грижи за неговото състояние.

„Прекаран преди време хепатит е отключило чернодробното заболяване на Иван. Не знам как се е случило преди години и къде се е заразил, но той много пътува, може да се е случило в чужбина. Но Иван вече си е у дома, чувства се значително по-добре. На поддържаща терапия е и на строга диета“, разказа Кристина Димитрова.

Дългогодишната дуетна половинка на Орлин Горанов се похвали, че агент Тенев е написал нова песен за нея и ново парче за двамата с Орлин Горанов. Подарил е и текст за песен на Георги Христов.

„Отново ме вкараха в болница, в спешното! Лошо!!!Ще ме тъпчат със системи! После не знам“, написа преди това 73-годишния Агент Тенев.

Това признание накара музикалната гилдия да изригне и да му покаже своята съпричастност.

Петя Буюклиева, Нели Ангелова, Снежина от група „Трик“ и още много колеги му пожелаха скорошно оздравяване.“Очакваме те излекуван! С теб сме“, гласяха по-голямата част от коментарите.

