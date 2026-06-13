Ето какво прави Кристина Димитрова с наследството на Агент Тенев
Когато й е скучно, викала Искрен Пецов да я вози
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Когато й е скучно, викала Искрен Пецов да я вози
Поклонението бе в "Свети Седмочисленици"
Какво ще излъчи телевизията
Той те караше да чувстваш живота по-леко
Беше известен като Агент Тенев и обичан в елитните среди
След спешното му влизане в болницата
Поетът и композиторът вече участваха във филми на топ режисьора
Кристина Димитрова е сред големите музи на обектива в ръцете на бившия й съпруг и вечен приятел Авторът на стихове за 500 песни в родната поп музика...