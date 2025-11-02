Стотици си взеха последно сбогом с Агент Тенев СНИМКИ

Днес България си взе последно сбогом с Иван Тенев, известен с псевдонима Агент Тенев. Поклонението пред журналиста, художник и общественик се състоя в църквата "Свети Седмочисленици" в София. Към вечния му път го изпратиха музикантите Орлин Горанов, Веселин Маринов, Стефан Димитров, Красимир Гюлмезов, Искран Пецов и др., пиарът Максим Бехар, акторът Ицко Финци, политикът Антон Кутев и още стотици близки, колеги, приятели и почитатели.

Иван Тенев ще остане вечен с хубавите думи, които е написал. Въпреки годините, които минават, мисля, че стиховете и текстовете му са най-ценното нещо, което ще остане след него. Това каза пред БТА поп певецът Искрен Пецов.

Иван Тенев оставя ярка следа като многостранна личност - журналист, художник-карикатурист, текстописец и обществен деятел, превърнал се в една от най-колоритните фигури в българския хайлайф и медийно пространство.

Роден е на 2 септември 1951 г. в София. Получава солидно образование, завършвайки Българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Приложна графика във Висшия институт за изобразително изкуство "Николай Павлович" (днешната Национална художествена академия).

В естрадата навлиза като художник, създавайки обложки на плочи за популярни изпълнители като Лили Иванова.

Постепенно пренасочва творческата си енергия към музикалната поезия, ставайки автор на текстовете на емблематични български поп и рок песни, работейки с десетки изпълнители.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създател и водещ на прочутата Агенция "Тенев", която стартира в ефира на програма "Хоризонт" на БНР и бързо добива огромна популярност като родоначалник на съвременната българска светска хроника. По-късно рубриката има свое едночасово шоу по "Дарик радио", преди да се завърне в БНР, като неговият характерен изговор и стил го правят лесно разпознаваем.

Псевдонимът "Агент Тенев" е измислен от него самия, като той често споделя с ирония, че е продължител на делото на баща си Стефан Тенев, който е водил светска рубрика преди 1944 г.

Като журналист е отразявал значими световни събития, включително Олимпиадите в Атланта, Сидни и Пекин, както и няколко Световни първенства по футбол. В личен план е бил съпруг и мениджър на певицата Кристина Димитрова, с която имат син Димитър, и е създател на дуета ѝ с Орлин Горанов.

