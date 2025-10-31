БНТ с голяма промяна заради Агент Тенев

Културният и артистичен елит скърбят за емблематичния светски лъв.

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на починалия Иван Тенев, Агент Тенев.

В събота, 1 ноември, от 21:00 ч. БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем" – музикално-документален филм, посветен на живота му.

Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказаха съболезнования на семейството и близките на Иван Тенев.

