Всички искаха да седнат на масата на Агент Тенев

Много хора днес скърбят за кончината на една от най-колоритните фигури в светския живот у нас.

Годините на Агент Тенев бяха купища забавни истории, смях, музика и срещи до разсъмване.

Да си пиеш ракията с местният зевзек на квартала и пак така с Антонио Бандерас си беше лично негов си патент.

Дори двамата най-известни Ивановци – Иван Славков и Иван Гарелов, с които по стара традиция празнуваха именни дни, оставяха думата на Агента – да разкаже, да вдигне тост и да освежи компанията с легендарни истории.

Неслучайно компанията на Агента винаги търсеха младежи – хем да се порадват на хумора му, хем на елегантния стил, на умението му да направи тая атмосфера, която да направи веселбата както си му е редът.

Иван Тенев винаги умееше да разказва живота с тънка усмивка - "на ухо” и някъде вметнато, да сподели и много кратка мъдрост за смисъла на нещата.

Журналист, писател и художник – всичко това заедно го направи приятел на ярки фигури от гилдиите, готови да чуят разказите му - винаги забавни, необичайни и кратки, без да отегчават и да очакваш следващата.

Известен е като текстописец на песните на Лили Иванова и на голямата му любов – Кристина Димитрова, както и на Орлин Горанов - повечето от които се превърнаха в хитове. Завършил е българска филология и приложна графика, но не това определя големия му талант.

Малцина знаят, художествените му творби са били на национални и международни изложби в Белгия, Италия, Канада, Турция, като през 1976 и 1977 г. печели отличия от конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“.

В последните десетилетия обаче всички го познаваха като Вселенския Агент Тенев – от първата светска хроника в националното радио - „Агенция Тенев“, станала изключително популярна. Това си остана негов бранд и запазена марка.

До последно най-близкият му човек беше бившата му съпруга Кристина Димитрова – дамата на живота му. Сам се описваше като голям почитател на красивите жени, а в елегантната му и изискана компания винаги имаше такива, но певицата остана вечната му тръпка, което сам не криеше. "Всеки трябва да има по една Кристина", през смях обясняваше на приятелите си.

По неговия си земен, усмихнат и ироничен начин, на последния си рожден ден на 2 септември, Агентът написа и едно от последните си кратки мъдрости: „Драги сънаборници, смъртта не настъпва от преклонната възраст, а в резултат на забравата!. 74-годишният не може да умре на 73!

