Подаръкът на века! Неймар с рекордно наследство

Подаръкът на века получи футболната мегазвезда Неймар

Той наследи един милиард долара от анонимен бразилски милиардер, въпреки че двамата никога не са се срещали. Неизвестният мъж е завещал цялото си богатство на футболиста, защото „се припознава на личностно ниво в него“, съобщи Нова тв.

Според "Дейли мейл" милиардерът от южноамериканската страна няма наследници и това също е причина да посочи 33-годишния спортист. Макар че завещанието е удостоверено на 12-и юни пред двама свидетели, Неймар може да срещне някои законови трудности преди да се сдобие с богатството на покойния милиардер.

