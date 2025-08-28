Турция си връща ценни артефакти

Министерството на културата и туризма на Турция опазва вековното културно наследство на Анадола и упорито работи за репатрирането на културни ценности, контрабандно изнесени в чужбина. Към днешна дата в Турция са върнати общо 26 684 артефакта.

Освен това, над 300 артефакта от анадолски произход, включително статуята на Марк Аврелий, репатрирана от Съединените щати, са изложени в Националната библиотека на Президентския комплекс.

