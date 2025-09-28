Турция успя! САЩ свалят санкциите

Турският външен министър Хакан Фидан обяви огромен успях в постигнатите споразумения със САЩ.

Както съобщи вестник Hürriyet, ръководителят на външното министерство подчерта, че и двете страни са заинтересовани от вдигане на санкциите.

"Извършихме мащабна дипломатическа работа. Постигнато е споразумение за отмяна на санкциите на CAATSA (федералния закон на САЩ "За противодействие на противниците на Америка чрез санкции").

Нашият приоритет е да постигнем прекратяване на огъня в Газа възможно най-скоро", добави министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com