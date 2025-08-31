Драма на българо-турската граница. Почина гурбетчия

Драма на българо-турската граница.

В буферната зона между граничните пунктове "Капъкуле" и "Капитан Андреево" турски гурбетчия е починал след сърдечен удар. По информация на турските медии, турска линейка не е била допусната от българските власти да влезе и да окаже помощ.

Според публикациите, медицинският екип е изчаквал близо 20 минути за разрешение, което така и не е било дадено. По-късно пациентът е транспортиран с българска линейка до болницата в Свиленград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починал.

Въпреки опитите на лекарите Шемсетин Тан починал, тъй като се е забавила интервенцията, която при инфаркт е критично важна в първите минути, отбелязват турски медии.

Случаят предизвика силен отзвук сред гурбетчиите, които обвиняват бюрократичните пречки в спешната помощ, че костват човешки животи, отбелязват турските издания.

Припомняме, че в последната седмица на август трафикът от Турция към България на ГКППП „Капитан Андреево“ е изключително интензивен и се чака по 3-4 часа.

Причината е, че в този период много турски граждани, които живеят в Западна Европа, се прибират след ваканцията.

