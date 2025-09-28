Нова вълна! Стотици пенсионери от юг се местят у нас

Преди 36 години комунистите изгониха близо половин милион наши съграждани към Турция.

Днес част от тях, вече като пенсионери, се връщат в България, заедно с много други, които намират страната си за подходящо място за старини, притеснени от икономическите трудности в южната ни съседка.

България се превръща в магнит за турските пенсионери. След като от миналата година те могат да кандидатстват за право на продължително пребиваване в нашата страна.

България е сред най-предпочитаните за турските пенсионери, решили да се преместят, твърди "Хабер хюрийети".

Изданието посочва, че зад този интерес се крият икономическите трудности, с които турските пенсионери се сблъскват в страната си - преди всичко високата инфлация, която "изяжда" доходите им. В същото време правото на пребиваването в съседна България дава улеснения за пътуване из цяла Европа.

"България се превръща в нов център за хора, които търсят добро място за живот след пенсионирането. Стотици пенсионери от Турция са получили разрешения за пребиваване, а много други са започнали процедурата по преместване.

Възможността стана достъпна за турските граждани в края на 2024 г. и оттогава интересът към нея непрекъснато нараства", коментира "Тюркийе тудей".

Кандидатите трябва да получават пенсия от най-малко 500 евро и да имат поне 6000 евро в банка, за да изпълнят условията.

Като част от процедурата те първо трябва да получат виза тип "Д", а след това да открият банкова сметка в България, където да им се превежда пенсията, и да си осигурят жилище, разясняват турски сайтове.

Испания, Португалия, Италия, Аржентина също предлагат програми за пребиваване на пенсионери. "Но България с опростените си процедури и ценови предимства се превръща в новия фаворит за турските пенсионери", изтъква "Хабер хюрийети".

Според "Тюркийе тудей" откриващата се възможност за свободно пътуване в европейските страни съэщо привлича много пенсионери към България:

