Ердоган и Путин с ключова среща в Китай. Какво обсъдиха

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който се намира в Китайската народна република за 25-ата среща на върха на Съвета на държавните ръководители на Шанхайската организация за сътрудничество, проведе среща с президента на Русия Владимир Путин.

По време на срещата бяха обсъдени двустранните отношения между Турция и Русия, както и регионални и глобални въпроси.

Президентът Ердоган подчерта, че отношенията между Турция и Русия продължават да се развиват на основата на взаимно уважение и общи интереси, и че духът на сътрудничество, заложен в миналото, се поддържа в области като търговия, туризъм, инвестиции и енергетика.

Президентът заяви, че усилията на Турция продължават за постигане на справедлив и траен мир във войната в Украйна, като изрази своето убеждение, че преговорите в Истанбул са допринесли за мирния процес.

Ердоган също така изрази надежда, че преговорите между Азербайджан и Армения ще доведат до траен мир, подчертавайки, че постоянната стабилност в Кавказ ще служи на общите интереси както на Турция, така и на Русия.

По време на срещата бяха обменени и мнения относно атаките на Израел срещу Газа и развитието на Сирия при запазване на нейната териториална цялост и политическо единство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com