Турският външен министър на ключова визита в САЩ

Турският министър на външните работи Хакан Фидан ще бъде на посещение в Съединените щати днес, съобщи Министерството на външните работи, цитирано от Анадолската агенция.

Според информация, получена от агенцията, Фидан ще проведе срещи за обсъждане на двустранни и регионални въпроси.

Последното посещение на Фидан в САЩ беше през септември, когато той придружи президента Реджеп Тайип Ердоган за участието му в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com