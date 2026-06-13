Разкриха причината за срутването на моста в Балтимор
Джо Байдън коментира ситуацията
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Джо Байдън коментира ситуацията
Корабът се е ударил в моста около 01:30 ч. местно време, като се е възпламенил, преди да потъне
Беше някакво щастливо съвпадение, че Съсекс бяха в страната, когато бабата на принца почина
Под развалините са останали най-малко петима души, сред които и деца.
Остров от пластмаса расте в Пасифика, стана колкото цяла Средна Европа Австралийци създадоха плаващ кош за боклук, Балтимор събира отпадъци от приста...
Пасажери са били свалени от самолет на летището в Балтимор. Това пише Асошиейтед прес и уточнява, че жена подала сигнал в полицията, че пътник е получ...
Бионсе и Ким Кардашиян се появиха със сходни и много провокативни тоалети на тазгодишната гала-вечер "Мет Гала" на музея "Метрополитън". Двете красив...
Полицейският час, който бе въведен по време на бунтовете в Балтимор в края на април, бе отменен от кмета на града. Мярката вече не е необходима и вред...
Хиляди излязоха по улиците на Балтимор, щата Мериленд, за да участват в "митинг на победата". Той бе вчера и с него хората за пореден път се обявиха с...
На шестима полицаи от Балтимор, замесени в ареста на Фреди Грей, ще бъдат повдигнати криминални обвинения, включително за непредумишлено убийство. Гла...
Протестиращи в Балтимор бяха разпръснати с димни гранати и сълзотворен газ. Полицията в града е прибегнала до този подход след като демонстрантите са...
В социалните мрежи бе разпространено видео, на което е заснето как майка на младо чернокожо момче сериозно налага сина си по време на протестите в Бал...
Губернаторът на щата Мериленд обяви извънредно положение заради сблъсъците, избухнали с нова сила в Балтимор, предава БГНЕС. "Днешните грабежи и проя...
Полицията в Балтимор арестува 34 души, след като демонстрация по повод смъртта на чернокож мъж прерасна в бурни протести, предаде АФП. Повече от 1000...