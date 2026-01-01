Експерт обясни защо никога вече няма да монтира телевизор на стената
Изглежда спретнат и спестява място, но на практика това решение може да създаде много проблеми
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Изглежда спретнат и спестява място, но на практика това решение може да създаде много проблеми
Първо трябва да се съсредоточите не върху декора или мебелите, а върху ергономичността
С два месеца за 31 октомври се отлага срокът за монтирането на нивомери. Това предвижда проект на наредба, публикуван от Министерството на финансите з...
София. Стартира монтирането на пътни фуги на надлеза по бул. "Цариградско шосе" над бул. "Г.М.Димитров" (южно пътно платно), което ще продължи два дни...