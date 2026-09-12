Ад на пътя! Тежка катастрофа парализира движението
Инцидентът блокира стотици шофьори
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Инцидентът блокира стотици шофьори
55-годищния мъж загина на място
Коментарите в мрежата
Пътят няма да бъде затворен, но движението ще бъде ограничено заради ремонт
Столична община е получила одобрено задание за изработване на специализирания устройствен план
С молитва и почести бе открит в сряда воински мемориал в столичния квартал Княжево. Братската могила е в памет на 14 съветски редници и офицери, загин...
Мъж, заподозрян в кражби от домове в кв. Кнажево и с. Владая, се издирва от Шесто РУ-СДВР. Той е висок към 175-180 см., с кестенява коса, нормално тел...
16-годишният ученик, който простреля момче на 14 години, имал намерение да възпроизведе и втори изстрел, след като вече ранил жертвата в таза. Това ка...
14-годишното момче, което беше простреляно вчера в Княжево е в стабилно състояние. Това съобщиха от пресцентъра на болницата. Нощта е преминала спокой...
Лек автомобил и автобус на градския транспорт са катастрофирали в кв. "Княжево", предаде "Фокус". На мястото на инцидента има служители на "Пътна поли...
София. Голям пожар е лумнал в бивша фабрика "Копринка" в столичния квартал Княжево малко преди 20 часа. На мястото са изпратени пет пожарни коли. Им...
Утре, 16-ти август, ще бъде прекъснато и в кв. "Младост"