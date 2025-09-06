Тапа по важен път край София заради катастрофа

Движението по път I-1 София-Перник в района на Владая се осъществява в две ленти в посока Перник поради
пътнотранспортно произшествие,
съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Трафикът в посока София се осъществява по обходен маршрут през Владая.
Катастрофата е станала в 9:30 часа тази сутрин в района на жп гара Владая. Пътният инцидент е между два леки автомобила. По първоначални данни
има пострадали, които са контактни,
съобщиха от полицията.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от "Пътна полиция", допълват от пътната агенция.
