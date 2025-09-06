Тапа по важен път край София заради катастрофа

Движението по път I-1 София-Перник в района на Владая се осъществява в две ленти в посока Перник поради

пътнотранспортно произшествие,

съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в посока София се осъществява по обходен маршрут през Владая.

Катастрофата е станала в 9:30 часа тази сутрин в района на жп гара Владая. Пътният инцидент е между два леки автомобила. По първоначални данни

има пострадали, които са контактни,

съобщиха от полицията.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от "Пътна полиция", допълват от пътната агенция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com