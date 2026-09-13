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Кран уби човек в Манхатън

Кран уби човек в Манхатън

Строителен кран падна в Манхатън и уби човек. Други двама са тежко пострадали, предаде „Ню Йорк пост". Рухналият кран потрошил и няколко коли, паркир...

05 февруари | 16:45
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