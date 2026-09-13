Ад: Челен сблъсък отне живот, две деца са в болница
Тежък инцидент с джип и лека кола блокира сутрешния трафик по натоварения път София-Перник
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Тежък инцидент с джип и лека кола блокира сутрешния трафик по натоварения път София-Перник
Шофьорът отказал да даде проба за алкохол и казал, че ще се оправи
Йордан Карагьозов притежава развъдник във "Връбница", ходел само да ги храни
Още двама оцеляха по чудо, карали извън ски зоната
Лавина погуби петима чешки скиори. Инцидентът е станал в Алпите, в австрийската провинция Тирол, предаде Франс прес. От полицията не уточняват дали т...
Строителен кран падна в Манхатън и уби човек. Други двама са тежко пострадали, предаде „Ню Йорк пост". Рухналият кран потрошил и няколко коли, паркир...