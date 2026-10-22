Пари от небето за Телеца, една усмивка променя живота на Близнаците
Денят е благоприятен за разговори, договори, срещи и малки жестове
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Денят е благоприятен за разговори, договори, срещи и малки жестове
Алиансът представи ново поколение проекти за сателити, ракети и интегрирана противовъздушна защита по време на форума в Анкара
София. Държавен фонд „Земеделие" одобри 232 нови проекта. Те са на обща стойност 51,8 млн. лева, по Програмата за развитие на селските райони, съобщих...