Всичко за Дейли Мейл

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НАТО гони 45 руски "шпиони"

НАТО гони 45 руски "шпиони"

НАТО гони десетки руски шпиони от щабквартирата си в Брюксел с цел да намали разузнавателната дейност на Москва на фона на напрежението между Кремъл и...

12 май | 20:20
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