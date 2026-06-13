В Кърджали ще строят фабрика за тестени изделия
Фирма от Кавала търси терен за изграждане на фабрика за тестени изделия в Кърджали. Това стана ясно две седмици след визитата в града на гръцкият посл...
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Фирма от Кавала търси терен за изграждане на фабрика за тестени изделия в Кърджали. Това стана ясно две седмици след визитата в града на гръцкият посл...
Българинът яде по 95 килограма хляб годишно, показва проучване на Международната асоциация на промишленото хлебопроизводство (АIBI) за 2013 година, ак...