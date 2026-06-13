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Ядем най-много хляб в Европа

Ядем най-много хляб в Европа

Българинът яде по 95 килограма хляб годишно, показва проучване на Международната асоциация на промишленото хлебопроизводство (АIBI) за 2013 година, ак...

13 април | 15:33
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