Той промени Катар до неузнаваемост. Отиде си Емирът баща
Ексемирът превърна страната на рибарите в газова суперсила
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Ексемирът превърна страната на рибарите в газова суперсила
Обсъдиха напрежението в Близкия Изток
Почина Науаф ал Ахмад ал Джабер ас Сабах, който управляваше само 3 години
Собствениците на Пари Сен Жермен са бесни на нападателя
Нова роля за сина на емира на Кувейт
Шейх Сабах ал Ахмад ал Сабах е смятан за архитект на съвременната външна политика на страната
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Наследникът на трона на Кувейт ще управлява страната, докато емирът е в болница
Тенисът и футболът са страст на училия в "Сандхърст" 33-годишен монарх