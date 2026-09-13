Тесните места, които държат света за гърлото: Протоците, без които световната икономика би спряла
Защо няколко морски коридора определят цените на петрола, храните и почти всичко, което купуваме
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Защо няколко морски коридора определят цените на петрола, храните и почти всичко, което купуваме
Баб ел Мандеб – един от най-важните морски коридори в света, е под заплаха
На 16 ноември водите на Средиземно море се сляха с тези на Червено море
Докато собствениците на кораба не платят 900 милиона долара
Силният вятър никога не е затварял канала, каза Осама Рабия
Блокирането на морския път е струвало на канала около 14-15 милиона долара на ден
Това обяви президентъ на страната
Плавателният съд е бил освободен от спасителните екипи в 4:30 ч. понеделник
В Китай камион с контейнери Evergreen предизвика задръствания по пътя
Сирия е изправена пред тежка икономическа криза
Стоки на обща стойност от близо 10 млрд. долара продължават да са блокирани в плавателни съдове
Два опита да помръднал контейнеровоза останаха безуспешни
Поскъпване и недостиг на стоки заради заседналия танкер
9,6 милиарда дневно губи световната икономика от спирането на товарите
Нов опит за изтегляне се е провалил
Голям товарен кораб се е завъртял странично в Суецкия канал в Египет и е блокирал трафика
Египет започва да строи 6 тунела под Суецкия канал, съобщи ТАСС. Това е вторият етап от сложния план по развиване на водната артерия, чието ново трасе...
Само за 11 месеца новия Суецки канал в Египет е готов. Строителните работи по съоръжението, което струва 8 млрд. долара, вече са приключили, съобщиха...
Исмаилия. Египет планира да построи нов Суецки канал близо до 145-годишния историческа воден път в проект за няколко милиарда долара, насочен към разш...
Кайро. Египетски съд осъди 26 души на смърт за планирани атаки срещу кораби, преминаващи през Суецкия канал. Ройтерс съобщи в сряда, че подсъдимите,...