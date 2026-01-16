Венета Райкова шашна народа. Каза какво прави чисто гола!

В социалните мрежи Венета Райкова дава акъл на жените как да поддържат младостта си, като подчертава, че тайната не е в диетите, а в енергията на клетките, хормоналния баланс и мозък, който работи без кофеин. Тя публикува и дълъг списък от добавки, които приема, с който окончателно им разбърка чакрите.

Печално известната тв водеща се похвали, че е на 51 години, тежи 51 кг и има цикъл. Блондинката категорично твърди, че следвайки нейните съвети, жените ще отложат максимално менопаузата, както е направила самата тя, и после преходът през нея ще бъде сравнително лесен.

Това обаче не се случва само заради дългите списъци с хранителни добавки, които тя приема, а и чрез ритуали за „чистене“ на магии, които според нея са основните виновници за остаряването, качването на килограми и разболяването.

В своя публикация Райкова споделя, че всяка сутрин се тегли чисто гола и публично показва кантара си – 50,8 кг при ръст 164 см, на 51-годишна възраст, и то след много празнични трапези.

По думите ѝ повечето „наборки“ качват килограми дори при едно леко кривване от правия път, което жените обикновено отдават на менопауза, хормони и забавен метаболизъм с напредването на възрастта.

Според нея обаче, когато човек е енергийно чист, нито храната, нито възрастта имат значение. Тя предупреждава, че при определени видове магии килограмите се качват рязко и без видима причина, като това било подробно описано в една от книгите ѝ.

Най-стряскащите твърдения на Райкова обаче са свързани със здравето. Тя заявява, че 80 процента от болестите се дължат на магии. Според нея, когато защитата на човек бъде свалена, енергията му започва да изтича, а резултатът е загуба на здраве, любов, пари и късмет.

Венета разказва, че самата тя е стигнала до болница и дори до инвалидна количка заради проблеми с краката, като в продължение на три години не ѝ била поставена диагноза. По думите ѝ изходът от този кошмар дошъл едва след като „се откупила“, написвайки въпросната книга, с която успяла да се изчисти и да се възстанови.

