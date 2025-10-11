Венета Райкова проговори! Напуска ли БТВ

Венета Райкова внесе яснота защо от седмица насам не води "Преди обед" по bTV.

Тя обяви в социалните мрежи, че е в болничен заради сериозен проблем с ушите й, заради който ще отсъства от екрана поне до средата на следващата седмица.

"Нека поясня - диагнозата ми е остър катарален отит двустранно, имам болничен лист до 15 октомври включително. Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и Костов режисьор, слушалка и отит?!

Съвети, които не са искани не се дават, знаете от книгите ми защо и какво ви носи това. А на всички, които ми изпращат всеки ден любов и подкрепа - благодаря", написа Венета Райкова във Фейсбук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com