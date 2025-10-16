Би Ти Ви с официална новина за Венета Райкова

От днешния ден една наша телевизия става с една идея по-интелигентна. Заради един факт.

Венета Райкова напуска Би Ти Ви, съобщиха от телевизията.

"bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на "Преди обед". Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията.

Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу "Преди обед" e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси", се казва в съобщение на медията.

Като водеща на предаването Райкова изкара изключително кратък период, а Георги Тошев приключи отношенията си с Би Ти Ви заради нея и подбора й на гости.

Изявлението на телевизията за разлъката идва в деня, в който Венета Райкова трябвашва да е на екран. До вчера тя беше в продължителен болничен.

