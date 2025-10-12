Голяма радост за Венета Райкова

Венета Райкова има повод за радост.

Водещата на "Преди обед" е получила предложение за брак от приятеля си, с когото са заедно от около 2 години, научи „Уикенд” от хора от най-близкото й обкръжение.

Предложението е било направено в сряда, 8 октомври. Приятелят на Венета се върна дни по-рано от Дубай, където има бизнес, след като научил, че тя е болна. „Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна...”, похвали любимия си журналистката преди това.

Само ден по-късно последвало и романтичното предложение Райкова да му стане официална съпруга, твърдят нейни близки. Той е връчил скъп годежен пръстен на половинката си. Датата е специална за тях, защото именно на 8 октомври 2023 г. се запознали. Започнали отношенията си обаче доста след това.

