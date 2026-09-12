Слави избухна! Поиска оставката на министър
Пиарка хваната с дрога, разкри лидерът на ИНТ
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Пиарка хваната с дрога, разкри лидерът на ИНТ
Говори Десислава Николова
Съдът приема, че размерът на гаранцията е в съответствие с високата степен на обществена опасност на деянието, в което е обвинена Николова
Говорим, че искаме справедлив процес, а всъщност искаме линч, заяви адв. Симеонов, който е защитник на Десислава Николова
Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Мине се, не мине време и някой политик започва да играе по една от най-тънките струни на народопсих...
Десислава Николова, Институт за пазарна икономика - Кога е най-удачният момент България да въведе еврото? - България формално няма проблем с икономи...
Десислава Николова,Институт за пазарна икономика (ИПИ) Бизнесът е против дългите празници, показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал...
Допълнителните приходи от 300-400 млн. лв. няма да решат проблема в НОИ, каза Десислава Николова от Института за пазарна икономика (ИПИ) - Осигурител...