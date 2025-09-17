На къмпинг. Радев с извънредно решение за Илияна Йотова!

Кандидатът, който ще подкрепи настоящият български президент и бъдещ партиен лидер Румен Радев,

е Илияна Йотова. Окончателното решение е взето от президента и съпругата му Десислава Радева на един от най-красивите заливи на Бяло море, разположен на втория ръкав Ситония на полуостров Халкидики. Именно в луксозния къмпинг на Весела Лечева „Порто Елеа“ са проведени последните и най-важни сондажи със семейните приятели Весела Лечева и партньорът й в живота Сотир Ушев.

От известно време насам Сотир Ушев е сред най-приближените хора до Румен Радев. Някои дори го наричат Голямата Копринка. Румен Радев се чувствал най-спокоен в обкръжението на Лечева и Ушев, които прекарват безметежно дните си в „Порто Елеа“, пише "Филтър". В магнетичния залив не почиват случайни хора, защото тук и цените на луксозните къщички и бунгала са изключително високи за средните туристи на полуострова.

Радев вече бил свел решението си до минаващия доскоро за негов най-доверен човек, секретаря по вътрешна политика Николай Копринков.

