Култов къмпинг на морето е в капан. Потопът не спира

Повече от 10 часа непрестанен дъжд наложи превантивни мерки за сигурност в Царево и района. Минути след 07.00 часа сутринта във вторник достъпът до къмпинг „Арапя“ е блокиран, съобщава БГНЕС.

През цялата нощ екипи на полиция, пожарна и формированията за аварийна безопасност дежурят в Царево. Наложи се да бъде премахнато паднало дърво на пътя Лозенец - Царево, което създаде известни затруднения за преминаването на автомобили.

Същевременно, ситуацията по направлението Царево – Малко Търново остава критична. Пътят е непроходим от събота сутринта, след като мостът при село Изгрев пропадна вследствие на проливните дъждове. Движението по републикански път II-99 в този участък е преустановено до второ нареждане.

Властите продължават да следят обстановката с повишено внимание.

Всички други мостови съоръжения в района, които бяха компрометирани от последните валежи, се наблюдават и при необходимост ще бъдат затваряни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com