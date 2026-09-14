Състоя се панихида в памет на бежанците от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия

София. Беше отслужена панихида в памет на бежанците от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия в храм-паметника "Свети Александър Невски". За пета по...