Убиха го с камъни по време на литургия: Историята на свети Автоном
Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
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Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
Започва серия от експедиции
София. Беше отслужена панихида в памет на бежанците от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия в храм-паметника "Свети Александър Невски". За пета по...