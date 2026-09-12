Петя Проданова: Основен акцент след рехабилитацията на булевардите ще бъдат малките улици

Следващата важна стъпка, която ще предприемем, ако ни бъде гласувано доверие да встъпим в следващ мандат, е рехабилитацията на малките улици и междубл...