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Петя Проданова: Основен акцент след рехабилитацията на булевардите ще бъдат малките улици

Петя Проданова: Основен акцент след рехабилитацията на булевардите ще бъдат малките улици

Следващата важна стъпка, която ще предприемем, ако ни бъде гласувано доверие да встъпим в следващ мандат, е рехабилитацията на малките улици и междубл...

01 октомври | 12:04
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