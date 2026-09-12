Затворени булеварди и сериозни задръствания в центъра на София
Кордон от полицейски автомобили пази служебния паркинг пред Народното събрание
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Кордон от полицейски автомобили пази служебния паркинг пред Народното събрание
Шест столични района са ще радват участниците
"Става дума за една банда престъпници, които са превзели Столична община", се казва в пост във Фейсбук
На терен в активен режим са 147 снегопочистващи машини
Зловещ звук вдигна на крак полицаи
Шофьорите не трябва оставят автомобилите си на улиците, които ще се мият
Традиционното мотошествие по улиците на Варна "В името на България" отново ще направят на 3 март мотоклубовете в морската ни столица
Следващата важна стъпка, която ще предприемем, ако ни бъде гласувано доверие да встъпим в следващ мандат, е рехабилитацията на малките улици и междубл...
Започна подмяната на подземните комуникации на булевардите „Мария Луиза" и „Осми Приморски полк" във Варна. От почивните дни насам движението по тях...
Дават 500 000 лв. за ремонт на къща "Клианти" под тепетата, в Стара Загора строят музей Повече пари за култура са заложени в бюджетите на големите об...
София. Първи сняг падна почти над цяла България. Още през нощта снегопочистващи машини са започнали да обработват улици и булеварди. В столицата почи...
София. През 2014 г. няколко столични булеварди ще бъдат реновирани изцяло. Над 120 млн. лв. са отделени за ремонти на десет ключови булеварда догодина...
София. Заем от 50 милиона евро ще получи Столична община от Европейската инвестиционна банка за ремонт на основни булеварди в София. От своя страна...
До края на годината отпушват тапата при Семинарията